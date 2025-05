Juventus-Udinese | Le parole di Tudor nel post partita

"Bella partita e vittoria meritata. Giocare contro l'Udinese non è mai semplice. Dobbiamo ancora compiere l'ultimo passo; con il Venezia sarà necessario conquistare punti per raggiungere il nostro scopo. Da un po' di tempo stiamo affrontando incontri decisivi. I giocatori conoscono bene l'importanza di queste sfide. È fondamentale prestare attenzione ai dettagli, più che alla sola concentrazione. Oggi mi sono piaciuti molti degli atleti. È stata una bellissima partita, visto l'importanza dell'incontro".

"L'Udinese è un team serio e ben preparato; in questa stagione ho visto i bianconeri dare prova di grandi prestazioni. Vlahovic? È un calciatore di talento. È noto che quando un attaccante non riesce a segnare viene messo in discussione. Ha dimostrato il suo valore con un gol davvero bello".