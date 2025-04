Udinese – Parolo: “Lovric? Si è allargato troppo…” Le parole

“Certo, Atta ed Ekkelenkamp in primis. Ho notato che il francese ha avuto grosse difficoltà nel ruolo di mezzala, venendo schiacciato e lottando per tenere il passo di Frattesi. Atta lo vedo sacrificato in una posizione che lo costringe anche a compiti difensivi; un'esperienza formativa, ma per lui risulta difficile reggere la situazione. Lo vedrei meglio in un ruolo più libero, dove possa cercare il pallone. Anche Ekkelenkamp è stato bloccato e non è riuscito a trovare la sua posizione, come invece riesce a fare bene Thauvin".