Udinese, Parolo: “Per salvarsi Cioffi deve proporre qualcosa di diverso”

L'Udinese deve raccogliere in fretta i cocci e pensare alle prossime sfide che saranno decisive per la salvezza. Intanto, Marco Parolo, ex calciatore ed ora commentatore tecnico ed opinionista per Dazn, ha parlato ai microfoni del Messaggero Veneto di Udinese. "E' l'esperienza dei giocatori abituati a vivere il momento decisivo della partita che può salvarti o portarti in Europa, di esperienza l'Udinese ne ha poca per superare l'ansia del risultato che le è costata la sconfitta contro l'Inter. L'Udinese ha perso tanti punti nei finali per l'ansia di portare a casa il risultato. Negli ultimi minuti subentra uno scarico di responsabilità. E' così che poi non si va sulla seconda palla o sulla ribattuta, e tutto perchè pensi che ci vada un altro al posto tuo".