Udinese News – Il closing non c’è? Il Paron prende la guida del club

La famiglia Pozzo aveva manifestato l'interesse nel voler cedere gran parte del pacchetto azionario ad un fondo straniero. L'identikit è stato svelato giorno dopo giorno: si trattava di un fondo americano con il nome di Guggenheim Partners cui CEO è Mark Walter . La potenza economica di tale società è ben nota in America e non solo a causa dei possedimenti di discrete percentuali all'interno delle più grandi società sportive statunitensi.

La relazione tra i Pozzo e Walter è tutt'ora ottima e tramite l'intercessione di Mogi Bayat, il closing definito sarebbe dovuto avvenire in Lussemburgo settimane fa. In realtà da quell'incontro non è accaduto niente di positivo e la trattiva è rimasta in stallo sino ad oggi.