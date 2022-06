Udinese – Parte il contest della società / Vota il miglior gol dell’anno

La dirigenza bianconera ha già iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che vuole continuare a sorprendere e dire la sua senza mezzi termini. Sicuramente non sarà facile continuare a giocare come nel finale di stagione, anche perché diverse situazioni sono completamente ribaltate. La prima è quella che riguarda la guida tecnica, visto che oramai quello di Gabriele Cioffi è solo un ricordo lontano ed al suo posto è subentrato dall'Ascoli Andrea Sottil. Nel frattempo la società ha fatto partire un vero e proprio contest per decidere (assieme ai tifosi) l miglior gol di questa incredibile stagione. Ecco i diversi candidati .

Il torneo si divide in più parti , la prima riguarda dei veri e propri gironi da quattro dove si sfidano tutti i migliori sedici gol messi a segno nel corso di questa stagione. Un contest iniziato da pochissimo , ma che vede già i tifosi concentratissimi e pronti per decidere quale rete ha meravigliato di più nel corso dell'annata. Il primo girone è già giunto al termine e vede un vincitore che quest'anno (nonostante la giovanissima età) ha sfornato grandi giocate, ma soprattutto prestazioni di una pregevole fattura. Ecco il protagonista e la sua rete .

Il gol a sopravanzare su tutti gli altri è quello di Lazar Samardzic contro lo Spezia. Stiamo parlando di una giocata incredibile che gli ha permesso di mettere la palla alle spalle dell'estremo difensore ligure. Sicuramente uno dei momenti da non dimenticare di questa annata. La prima vittoria esterna ed anche il primo gol in Serie A per il giovane tedesco. In conclusione, non perdere la notizia shock di giornata che arriva direttamente da Tuttosport. Un giocatore che vuole continuare a convincere con la maglia delle zebrette. Un affare saltato <<<