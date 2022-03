Notizie Udinese – Parte l’emergenza? / Assenze pesanti per il Napoli

La squadra friulana si avvicina al prossimo impegno di campionato. Si tratta di un match tutt'altro che semplice e che non si può sbagliare

Redazione

Il team bianconero vuole continuare il suo filotto di risultati positivi e soprattutto ha intenzione di fermare un'altra big del campionato italiano. Stiamo parlando del Napoli allenato da Luciano Spalletti, l'attuale vice capolista si prepara ad uno scontro tutt'altro che semplice soprattutto se notiamo la forma straordinaria che ha la squadra di Gabriele Cioffi in questo ultimissimo periodo. Si farà comunque il possibile per poter sfruttare al meglio tutte le chance e provare in tutti i modi a vincere allo stadio Diego Armando Maradona. L'obiettivo non cambia ed è quello di raggiungere la parte sinistra della classifica, ma bisogna invertire il ruolino di marcia. Intanto, gli avversari dovranno fare a meno di diversi componenti. Non sono ufficialmente out, ma si stanno allenando a parte.

Non ci sarà

Tra i tre giocatori che non hanno preso parte all'allenamento di ieri a Castelvolturno, uno sicuramente non sarà dell'incontro. Stiamo parlando del portiere azzurro ed ex dell'incontro Alex Meret. Fino a questo punto la sua avventura al Napoli è stata costellata da più bassi che alti, soprattutto per via dei numerosi infortuni che non lo hanno mai abbandonato. Ora, però, si cerca una soluzione e si spera che al suo rientro possa garantire sicurezza e difendere al meglio la porta azzurra.

Potrebbero esserci

Ci sono anche due altri componenti che non hanno svolto la seduta con i compagni. Stiamo parlando del bomber Andrea Petagna e del terzino francese Malcuit. Il loro rientro non è assicurato per il match di sabato, ma potrebbe esserci almeno un rientro in panchina se le condizioni dovessero incredibilmente migliorare.