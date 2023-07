Udinese | Partenza col botto: 15-0! Beto firma il poker, Vivaldo ne fa 3

Prima sgambata ufficiale per l'Udinese che alla Dacia Arena è scesa in campo alle 18 contro la Rappresentativa Carnia. Sottil ha optato per un undici titolare che vede un mix di titolari e nuovi innesti parecchio interessante. In porta c'è il solito Silvestri, alla terza stagione in bianconero. Terzetto difensivo formato da Perez, Nuredini e Guessand. A centrocampo solita linea a 5 con Scaramelli e Zemura sulle fasce e Thauvin, Zarraga e Bozza in mediana. In attacco la coppia formata da Beto e il neo acquisto Brenner.