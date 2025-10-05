Udinese-Cagliari ! Runjaic nel post partita al Bluenergy! Le parole

Il tecnico tedesco ha rilasciato delle dichiarazioni nel post gara di Udinese-Cagliari: ecco l'intervista ufficiale

Lorenzo Focolari Redattore 5 ottobre - 15:31

L'Udinese non riesce a conquistare i tre punti nella partita domestica contro il Cagliari. Queste sono le dichiarazioni del mister Kosta Runjaic durante la conferenza stampa che ha seguito l'incontro.

Qual è la sua valutazione su questo pareggio? Risulta limitante per l'Udinese?

"Senz'altro non siamo felici, oggi avremmo dovuto portare a casa la vittoria se consideriamo le statistiche. Questo è ciò che accade nel calcio. Non abbiamo saputo capitalizzare le occasioni create. Abbiamo subito una rete quando Solet era ancora in mezzo al campo, non eravamo ben organizzati e non abbiamo coperto quel momento. Non siamo riusciti a vincere il secondo pallone in area e il Cagliari ha trovato il gol. A parte il gol subito, non abbiamo concesso molto. Nella seconda frazione di gioco abbiamo fatto bene, dopo due sconfitte non è semplice gestire un ritardo contro una squadra che si difende in modo compatto. Ho analizzato attentamente Cagliari-Inter, hanno fatto un ottimo lavoro e sono riusciti a rimanere in partita contro un avversario molto forte. Sono contento della nostra reazione, di come abbiamo recuperato la situazione e dell'impegno profuso in campo: abbiamo giocato uniti come squadra".

È possibile lavorare sulla foga mostrata in alcune situazioni?

“Lavoriamo intensamente durante la settimana e gran parte di quello che realizziamo richiede l'impegno di ogni singolo membro del team. Ad esempio, Bayo è tornato a unirsi a noi quest'week e nel suo primo allenamento ha realizzato un gol con ogni tiro. Oggi, invece, non è riuscito a segnare, poiché le partite sono molto diverse. È fondamentale crear occasioni anche se poi si sbagliano, piuttosto che non averne affatto. Davis e Zaniolo hanno dato il massimo e giocato bene, ed è proprio questo che desidero vedere. Buksa mi ha comunicato la sua disponibilità a entrare in campo quando ce n'è bisogno. Ieri, Kristensen ha avvertito un fastidio e probabilmente non potrà essere dei nostri per circa due settimane. Ho deciso di schierare Kabasele perché è un atleta su cui posso contare e che ha un ruolo significativo nello spogliatoio”

Come sta Kabasele? Lo abbiamo visto commuoversi dopo il goal…

”Ha perso la nonna nei giorni discorsi. È stato un momento particolare per lui, la squadra ancora non lo sapeva. Ieri l'ha detto a me, il gol è stato un segno”.

L’Udinese ha avuto tante occasioni nel secondo tempo…

“Anche nella parte finale della scorsa stagione, abbiamo avuto diverse opportunità. Andare avanti nel punteggio aumenta le chance di vittoria, come abbiamo visto anche a Sassuolo. Si tratta di errori che possono accadere, provo a mantenere un atteggiamento ottimista dato che abbiamo creato tanto e questo è il nostro punto di partenza. Non sono contento dei sette gol incassati nelle ultime tre partite; nelle prossime settimane ci concentreremo maggiormente sulla difesa”.