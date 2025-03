Notizie Udinese – Una partita in bilico sbloccata con merito: l’analisi

I friulani hanno saputo rispondere alla pressione della partita stessa. Lo evidenziano gli “expected goals” (2.36 per l’Udinese contro 0.78 del Parma). La squadra di Runjaic ha voluto attaccare subito l’avversario effettuando 4 dei 6 tiri in porta totali nel primo tempo, mentre il Parma non ha proprio preso lo specchio.

La seconda frazione ha visto uscire il Parma dalla sua zona d'ombra. La squadra bianconera ha perso terreno, facendo risalire il famoso problema del calo di presenza all'interno della partita. I ducali effettuano 4 tiri in porta sovrastando l'Udinese anche in termini di possesso (35% vs 65%). Nonostante ciò i ragazzi di Runjaic hanno dovuto aggrapparsi al lato "provinciale" e sono riusciti nell'impresa di non subire goal e vincere la partita.