Udinese-Lazio | Padelli nel post partita: le parole del portiere

Il portiere dei friulani hai rilasciato delle dichiarazioni nel post partita al Bluenergy stadium con la Lazio
Lorenzo Focolari Redattore 

“Sono fiero di questa opportunità che mi ha dato il mister. Questo è un segno di stima che viene da tutto l’ambiente. Io mi alleno sempre anche se so che non gioco tutte le partite. Io non stacco mai perché nel calcio succede tutto rapidamente”.

Il ritiro? In tanti lo vedono come una punizione in realtà può sembrare un avvertimento perché la società ha voluto dare un segnale. Oggi non meritavo di perdere e ce l’abbiamo fatta”.

