News Udinese – La situazione in vista della partita contro il Monza

Si avvicina sempre più il posticipo di Serie A valido per la 15esima giornata tra Monza e Udinese . Per i friulani non è stata una settimana semplice complici i vari infortuni e le assenze. Tutto ciò ostacola l'uscita dal momento di crisi che sta vivendo la squadra e tutto l'ambiente. A riportare la fiducia e la speranza è mister Runjaic il quale ha ribadito dei concetti chiave nella conferenza prepartita.

In particolare l'allenatore tedesco non vuole sottovalutare la squadra avversaria: "Il Monza è una buona squadra, forse non ha avuto i risultati che si aspettava. Difende molto bene, ha grandi giocatori a disposizione, gente con grande corsa e hanno uno dei migliori giocatori sulle palle alte. Noi dobbiamo essere molto attenti, non si possono commettere ingenuità"