Roma-Udinese | Gasperini nel post partita all’Olimpico: le parole

Il tecnico dei giallorossi ha rilasciato delle dichiarazioni nel post gara con l'Udinese: i padroni di casa hanno trionfato 2 a 0

Lorenzo Focolari Redattore 9 novembre - 20:57

“Certamente. Un gol è sempre rilevante e fa piacere vedere quanti giocatori occupano l'area. Questo non accadeva prima, ma si erano già notate buone cose. Siamo in un buon periodo e per due settimane saremo in alto e avremo la possibilità di recuperare alcuni giocatori. ”La squadra ha mostrato una prestazione convincente e si percepisce una maggiore convinzione nel gruppo. Si nota una squadra sempre più “consapevole”.

“Attualmente è complicato, poiché abbiamo perso giocatori in attacco come Bailey, Dybala, Ferguson e Dovbyk. Tuttavia, rispetto a qualche settimana fa, credo che la squadra abbia sviluppato nuovi modi di attaccare. Riusciamo a essere minacciosi con un numero maggiore di giocatori. ” È evidente una crescita costante. La squadra riesce a far circolare il pallone rapidamente. Mancini, ora che gioca sulla destra, si sovrappone e, oltre a difendere, attacca in modo diverso".

“Abbiamo beneficiato di aver giocato in molte partite, anche in Europa League. Ciò ci ha permesso di migliorare anche nei dettagli, come nel caso di Mancini, e possiamo costruire meglio da dietro. Questo sta dando risultati, ma è una squadra che crede in quello che fa e mi sostiene. È fondamentale avere questa mentalità mentre si gioca e sentirsi soddisfatti delle proprie azioni. ”