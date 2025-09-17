Dopo la stretta vittoria contro il Pisa, l'Udinese si appresta a tornare a giocare nel proprio stadio sabato sera, dove affronterà il Milan. La partita si svolgerà alle 20:45 del 20 settembre. Il Milan giungerà allo "Friuli" dopo aver conquistato una vittoria per 1-0 contro il Bologna nell'ultima giornata.
Notizie Udinese – La partita con i rossoneri si avvicina: ecco dove vederla
La gara di Sabato è dietro l’angolo: andiamo a scoprire come e dove è possibile vedere il match al Bluenergy
Udinese-Milan sarà visibile sia su Sky che su Dazn. L'inizio dell'incontro è fissato per le 20:45 di sabato 20 Settembre. Come di consueto, sarà possibile seguire in tempo reale l'andamento della partita anche tramite il nostro live testuale su MondoUdinese.
