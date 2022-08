Udinese | Party in Curva Nord: le parole di Bijol, Masina, Lovric e Padelli

Il centrocampista sloveno ha parlato della gara di sabato contro i granata e del fantastico supporto dei tifosi: "Vi aspettiamo numerosi sabato per la gara contro la Salernitana; sarà una partita difficile e sappiamo che dobbiamo dare il 100% dal primo minuto. Vogliamo vincere questo match che sarà il nostro esordio in casa in campionato”. Poi Lovric ha proseguito accennando alla sfida contro i rossoneri, gara del suo esordio in Serie A. “Peccato per il risultato, ma sono orgoglioso e felicissimo di aver fatto il mio debutto in Serie A in uno stadio bello e storico come San Siro. Ho provato tante sensazioni belle quando sono entrato in campo, ma purtroppo il risultato non è stato positivo." Di seguito le parole degli altri calciatori friulani <<<