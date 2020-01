Pasquale Marino: Gotti? Se la società ha pressato per farlo rimanere ha visto che può fare bene

Pasquale Marino fino a qualche settimana fa era dato come possibile nuovo allenatore dell’Udinese, poi la società ha voluto dare fiducia a gotti, l’uomo che non volle farsi re visto che da tempo ribadisce che il suo volere sarebbe quello di fare il ‘vice’. Invece le esigenze e le pressioni di tifosi, giocatori e club lo stanno confermando giornata dopo giornata e oggi nessuno lo mette in discussione. Nemmeno l’ex tecnico bianconero che a TMW spiega che “da un momento all’altro con un guizzo può determinare il risultato. Ma in generale la squadra sta facendo bene, ha sbagliato poco. La svolta definitiva è arrivata contro il Cagliari, battere un avversario tosto è stato importante. Gotti? Se la società ha pressato per farlo rimanere ha visto che può fare bene”.