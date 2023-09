Udinese – Ecco il patron Pozzo: “Siamo già competitivi, possiamo fare…”

Il patron Giampaolo Pozzo ha commentato questo avvio di stagione da parte dei suoi ragazzi. Sicuramente non la partenza che tutti si aspettavano, ma la squadra ha voglia di rilanciarsi e di conseguenza non perdiamo le dichiarazioni del patron bianconero.

Le parole del presidente

"Io penso ancora qualche partita, ma spero che la squadra abbia già recepito i concetti di Sottil, perché si sono visti. Io non vado a cercare alibi, non parlo di fortuna e sfortuna, ma in quest’ultima partita proprio il pallone non voleva entrare. Nella normalità, penso che possiamo già essere competitivi e fare un buon campionato".