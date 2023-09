Udinese – Patron Pozzo ha deciso: scritto il futuro di mister Sottil

Il patron bianconero ha deciso quale sarà il futuro del suo tecnico Andrea Sottil . La partenza della squadra composta da tre pareggi e due sconfitte non è piaciuta a nessuno e proprio per questo motivo si stanno valutando anche delle possibili alternative. Al momento, però, la decisione del presidente è chiara.

Il futuro di mister Sottil

La prestazione contro la Fiorentina è piaciuta di conseguenza per il momento Sottil è confermato. Molto ci si aspetterà dalle prossime partite in cui dovrà guadagnare ancora fiducia e soprattutto tornare a vincere. La squadra comunque sembra aver iniziato con il piede giusto, anche se i risultati non lo dimostrano.