News Udinese | Payero: “L’adattamento qui è stato facile. Club in crescita”

Le parole di Payero

Payero ha raccontato ai media oltreoceano la sua avventura fin qui in bianconero: "Qui ci si allena molto forte, spesso facciamo doppia seduta. Nei giorni prima della partita si fa molto lavoro tattico. Mi ci sono abituato, l'adattamento fortunatamente è stato facile, per cui sono contento. L'Udinese è un club molto organizzato, la gente ti fa sentire a tuo agio, come a casa. Conoscevo già qualcuno della squadra come Nehuen Perez ed il Tucu Pereyra, per questo adattarmi è stato ancora più facile, mi son trovato bene sin da subito. Con Nehuen ed il Tucu gestiamo la musica nello spogliatoio.L'Udinese è un club in crescita, che ha degli obiettivi chiari.