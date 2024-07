News Udinese | Payero: “Son cresciuto molto. Voglio segnare più gol

L'argentino si è concesso in una lunga intervista al Gazzettino dove ha oarlatoparlato della sua crescita e del nuovo anno in bianconero

Martin Payero ha parlato a Il Gazzettino della stagione alle porte e del suo futuro: “Sono molto felice, credo che la prima stagione qui mi abbia cambiato e ora mi preparo in maniera differente. Mi sento bene, voglio restare a lungo in Friuli per aiutare il club a raggiungere gli obiettivi".