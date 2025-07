Notizie Udinese – Payero: c’è l’offerta! L’argentino si allontana da Udine

Il centrocampista dell'Udinese sembra essere sempre più ai margini del progetto e sembra pronto ad accettare offerte

Lorenzo Focolari Redattore 23 luglio - 09:43

Quello che si può affermare è che l'Udinese è una squadra ancora in fase di sviluppo, e sono pochi i giocatori considerati incedibili dal mister Runjaic. Tra questi non figura Martin Payero, il quale è stato oggetto di interesse da parte di diverse squadre: secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, l'Atletico Mineiro avrebbe presentato una prima proposta per l’argentino.

Il calciatore avrebbe mostrato apertura verso questa possibilità, ma prima sarà necessario trattare con il club bianconero, che accetterà la sua partenza solo per un'offerta adeguata. Le due società sono in fase di negoziazione e ci si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni, ma non si può escludere che il futuro di Payero sia al di fuori di Udine.

L'argentino proviene da una stagione afflitta da numerosi infortuni, che gli hanno reso difficile mantenere una continuità di rendimento. Tuttavia, ogni volta che ha avuto l'occasione di scendere in campo, ha evidenziato di essere un giocatore in grado di unire velocità e tecnica, ma sembra che l'Udinese voglia operare sul mercato per rafforzare il proprio centrocampo.