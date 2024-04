Udinese | Payero out per squalifica: al suo posto pronto Zarraga dal 1′

Il centrocampista argentino non sarà disponibile nella sfida contro i campani: a centrocampo tocca al giocatore basco

L' Udinese attende lunedì al Bluenergy Stadium il Napoli di Calzona per una gara dove ci saranno altri tre punti importanti in palio. L'Udinese però dovrà fare a meno di Martin Payero , che era diffidato ed è stato ammonito contro il Bologna.

Le scelte a centrocampo si accorciano così ulteriormente, visti gli infortuni patiti prima da Sani Lovric e poi a Florian Thauvin. Soprattutto l'assenza del francese, che costringe a spostamenti per aiutare il reparto offensivo. L'opzione numero uno porta a Oier Zarraga. Lo spagnolo quando chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto, come dimostrato contro la Lazio.