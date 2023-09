Udinese | Payero si presenta: “Non mi pongo obiettivi a lungo termine”

Il nuovo giocatore dei bianconeri ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV 12. Ecco le sue parole ai suoi nuovi tifosi

Il centrocampista dell'Udinese Martin Payero ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tv12, dove ha toccato diversi temi legati al suo approdo in bianconero: "Boca? È stato bellissimo indossare quella maglia, e vincere due trofei; lì sono cresciuto molto e ho maturato il mio gioco. Non nascondo che è stata la migliore stagione della mia carriera, ma ora voglio fare meglio in Serie A".

Come vedi il tuo inserimento in un campionato nuovo come la Serie A?

"È un campionato molto intenso, dove si lavora tanto, soprattutto tatticamente. Devi essere sempre concentrato e viste le mie caratteristiche so che mi integrerò bene in questa nuova lega, anche perché ho trovato un gruppo, una società, uno staff che mi hanno subito permesso di adattarmi bene alla nuova realtà. Non mi pongo obiettivi a lungo termine, come tutto il resto della squadra. Pensiamo a lavorare quotidianamente per migliorare e crescere, focalizzati su quello che dobbiamo fare nella prossima gara, con la Fiorentina".

Le parole di Payero — Com'è stato il suo esordio a Cagliari?

"È stato un buon esordio per me, ho cercato di cambiare marcia con le mie decisioni, in una partita che era molto complicata per via del campo e del meteo. Nonostante questo, mi sentivo bene e ho fatto il massimo. È stato importante non subire gol e peccato per l’occasione di Lucca, con la parata del portiere, perché potevamo portare a casa i tre punti".

Si sta ambientando nello spogliatoio?

"Chiaramente spingo in ogni allenamento per avere una maglia da titolare. Penso che avere una sana competizione in rosa ci aiuterà tanto come gruppo. Siamo una squadra unita, e mi ha agevolato essere in spogliatoio con giocatori come Perez e Pereyra, con cui avevo già giocato. Il materiale umano è buonissimo e faremo ottime cose in campionato".

