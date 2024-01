Udinese | Payero: “Il mio ruolo è la mezz’ala sinistra. Qui per fare gol”

"Venire all'Udinese è stato un cambiamento importante a livello personale, molto difficile ma allo stesso tempo molto bello. La vita in Argentina non è la stessa, ma credo che il mio inserimento sia stato molto buono e veloce. Del calcio italiano mi ha sorpreso l'intensità nella parte tattica. E' un calcio molto tattico al quale non ero abituato. All'inizio ho incontrato qualche difficoltà, ma adesso mi riesce già molto meglio. Direi comunque che il calcio italiano è molto simile a quello argentino, ma come detto l'aspetto tattico è più organizzato. Il gol contro il Bologna? La verità è che l'ho sempre sognato e ogni partita, sempre più nel mio ruolo, voglio fare il meglio per la squadra. So che posso fare gol, inserimenti, assist. Lavoro molto per migliorare questi aspetti".