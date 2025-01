Udinese – Payero torna a farsi sentire: un segnale positivo per Runjaic

Martin Payero è uscito dal campo reduce da una buona prestazione che inietta fiducia sul suo futuro nella squadra di mister Runjaic

Lorenzo Focolari Redattore 12 gennaio 2025 (modifica il 12 gennaio 2025 | 14:06)

Ieri pomeriggio, il centrocampista argentino Martin Payero è tornato in campo con la maglia dell'Udinese ,per la seconda volta consecutiva dall'infortunio, affrontando l'ostica Atalanta. Il suo ingresso è stato accolto con entusiasmo dai tifosi friulani, desiderosi di rivedere in azione un giocatore di talento come lui.

Payero ha dimostrato di essere ancora un punto di riferimento per la squadra, offrendo un contributo importante sia in fase di costruzione che in quella di interdizione. La sua presenza ha sicuramente dato maggiore equilibrio alla mediana udinese, permettendo ai compagni di esprimere al meglio le proprie qualità.

Nonostante il risultato finale non abbia visto gonfiare la rete, la prestazione di Payero rappresenta un segnale molto positivo per il futuro. Il suo recupero completo è fondamentale per le ambizioni dell'Udinese, che potrà contare su un giocatore di grande esperienza e qualità per raggiungere gli obiettivi stagionali. Ecco le valutazioni di ieri: Le pagelle della redazione: manca solo il gol <<<