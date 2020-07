Pedullà su De Paul: “Il miglior calciatore dei friulani. Livello superiore rispetto agli altri”

L’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficiale ha analizzato il rendimento e la storia del centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul.

“A Udine sono stati sfornati tantissimi talenti negli ultimi anni. Basti pensare ad Alexis Sanchez, Samir Handanovic, Benatia, Muriel e tanti altri. Nella vittoria di ieri sera contro la Juventus ha brillato Rodrigo De Paul. Il gioiello di casa friulana che sarà oggetto del desiderio di tante società in giro per il mondo. De Paul è arrivato in Friuli nell’estate del 2016, dopo le esperienze con Racing Club e Valencia: la famiglia Pozzo lo acquisisce per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Una crescita costante per il calciatore argentino che si distingue per la sua tecnica e per la sua duttilità: arriva all’Udinese come trequartista. Il mister DelNeri lo impiega anche come esterno d’attacco e negli ultimi anni ha abbassato il baricentro d’azione, risultando molto prezioso nella costruzione della manovra offensiva. L’argentino classe 1994 viene impiegato con Gotti da mezz’ala con ottimi risultati. De Paul è stato in passato accostato a grandi società ma ha deciso di restare ad Udine e vestire la maglia bianconera. Fantasia, dribbling e rapidità di esecuzione e di passo. Il migliore calciatore dell’Udinese. Un livello decisamente superiore rispetto agli altri”.