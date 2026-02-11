Dopo una stagione con qualche presenza in prima squadra e con la maglia dell'Udinese, è arrivato il momento di iniziare a diventare protagonista e di conseguenza andiamo a vedere come sta andando il prestito di David Pejicic con il Maribor (nella prima serie del calcio sloveno).
News Udinese – Pejicic conquista la Slovenia? Il punto sul prestito
Il centrocampista classe 2007 sta cercando di mettersi in mostra con la maglia del Maribor sulle spalle. Tutti i dettagli sul suo andamento
12 presenze con tre reti e tre assist sono i suoi numeri. Prestazioni in continua crescita ed un calciatore che potrebbe diventare un punto di riferimento per il futuro bianconero. Il prestito terminerà a fine stagione e chissà che non possa prendersi un posta da protagonista nella stagione 26/27. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. L'Udinese saluta un titolare? Tutti i dettagli <<<
