Udinese – Pellissier: “Lucca? Ha un potenziale enorme…” Le parole

Lo storico attaccante della Serie A, Sergio Pellissier , ha commentato le prestazioni e il valore di Lorenzo Lucca : "Devo ammettere che apprezzo molto Lucca. Ho iniziato ad apprezzarlo già ai tempi del Pisa, in particolare quando ha intrapreso l’esperienza all'estero. Ha fatto la sua gavetta e ha dimostrato di essere un calciatore valido. È giovane e a Udine sta presentando ottime performance, ma ha ancora molto da imparare. È fondamentale che gli venga concessa l'opportunità di commettere errori, per crescere e avere qualcuno che possa guidarlo nel suo percorso".

Pellissier prosegue: "Credo fermamente che sia un giocatore con un potenziale enorme. Ha personalità, come ha dimostrato nel calciare il rigore, episodio che ha scatenato un po' di tensione tra i compagni di squadra. Non è affatto semplice affrontare un rigore, soprattutto quando c'è così tanto fermento e aspettative da parte di chi osserva, ansioso di vedere l'eventuale errore. Questo dimostra che ha carattere".

Sul miglioramento: "Lucca ha ancora ampi margini di miglioramento e, dal punto di vista fisico, può evolversi in un attaccante di grande spessore, un vero e proprio ariete capace di saper attaccare anche in profondità. Riguardo a Napoli è una piazza decisamente difficile, anzi, difficilissima. Chi arriva lì deve saper dimostrare le proprie qualità immediatamente, senza avere la possibilità di attendere. Napoli è un contesto di grande prestigio, che richiede molto, specialmente considerando gli investimenti importanti che la società fa sul mercato. Negli ultimi anni, ha sempre puntato a vincere lo scudetto".

Pellissier conclude: "Detto ciò, devo essere sincero: è un rischio. Il ragazzo ha bisogno di tempo per crescere, affermarsi e dimostrare di essere un attaccante capace di segnare. Altrimenti, si rischia di vederlo involversi, come è accaduto a tanti altri giocatori che, approdati in grandi squadre, non sono riusciti a trovare il loro posto, come nel caso di Vlahovic alla Juventus".