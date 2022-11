News Udinese – Si pensa già al Napoli: clamoroso ritorno in vista

Il team bianconero continua ad allenarsi e pensare all'ultimo match prima della lunghissima pausa. Ecco il punto su un rientro clamoroso

Redazione

La squadra bianconera comincia a lavorare in vista dell'ultimo incontro di questo 2022. La partita è una di quelle proibitive contro la società che sta (senza ombra di dubbio) annientando la competizione in questo campionato. L'Udinese deve fare il possibile per poter fermare un team che sta vivendo un momento di forma al limite dell'incredibile, stiamo parlando del Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra è stata costruita in maniera perfetta proprio dal presidente che ora non vede l'ora di godersi i risultati da qua fino a fine anno. Nelle ultime partite, però, c'è stata un'assenza di peso. Contro l'Udinese c'è un grande punto di domanda. Ecco se ci sarà il fantasista e giocatore simbolo di questo Napoli: Kvicha Kvarathskelia.

Il fantasista georgiano (che gioca sulla fascia sinistra) vuole salutare il suo pubblico nel migliore dei modi, anche se dall'altra parte ci saranno i friulani completamente agguerriti. Al momento non si hanno ancora certezze su una sua presenza, ma bisogna dire che nell'ambiente arieggia una certa fiducia per un suo ritorno in campo. I due mesi di pausa, in cui non dovrà nemmeno giocare il mondiale, permettono a Luciano Spalleti (ex dell'incontro) di pensare ad una titolarità nonostante qualche rischio. Solo nelle prossime ore si potrà sapere con certezza se sabato farà vedere a tutti le sue qualità, per il momento non ci resta che aspettare.

Al suo posto — Una delle forze più grandi di questo Napoli è sicuramente la rosa lunga e compatta, oltre che di livello. In queste due partite in cui Kvara non ha potuto dire la sua, ci hanno comunque pensato i compagni a fare la differenza. Ad esempio, contro l'Atalanta è proprio il gol di Elmas (suo sostituto) a regalare la vittoria.