Udinese – Si pensa al weekend / Le ultime verso Verona: rassegna stampa

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Si è aspettato tanto, ma finalmente sembra essere arrivato il momento del ritorno del nostro torneo iridato. L'Udinese dopo una partenza sprint non vede l'ora di fare sempre meglio e scalare altre importanti posizioni in classifica generale.

Dall'altra parte, però, ci sarà un Verona pronto a tutto visto che la sua partenza non è stata delle migliore. Gabriele Cioffi vuole continuare a fare bene come i suoi predecessori, ma i cinque punti in sette partite lo hanno irrimediabilmente messo sulla graticola. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa <<<