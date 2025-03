Notizie Udinese – Vincere all’Olimpico per avvicinarsi alla nona posizione

Come si sente spesso dire: "un passo alla volta". Questa è la frase che Runjaic e i suoi si ripetono per evitare di disilludersi. La classifica è ottima, 39 punti a meno 5 dalla zona Europa . Una salvezza quasi raggiunta matematicamente e ancora tante giornate a disposizione per vedere cosa può saltare fuori dal "cilindro bianconero".

Per tanti la salvezza con tante giornate di anticipo (e non all'ultima giornata come lo scorso anno) è già una grande vittoria. Per altri c'è ancora tempo per guardare ad altri traguardi, per far risorgere quell'utopia dell'Europa. L'Udinese si trova a meno 2 dal Milan e a meno 4 dalla Roma. I rossoneri saranno impegnati nella trasferta di Lecce mentre i capitolini affronteranno l'Empoli in trasferta.