Udinese / Spalletti perde pezzi, a rischio per la gara?

I residui emotivi, ovviamente, sono ancora presenti nella testa dei ragazzi di mister Cioffi. Ma è già tempo di voltare pagina perché sabato già si tornerà in campo e l'avversario sarà ancora di caratura non indifferente.

Infatti dopo due turni consecutivi in casa, si ripartirà lontani da Udine con destinazione lo stadio "Diego Armando Maradona" all'ombra del Vesuvio. Non serve neanche ribadire quanto per la rincorsa all'obbiettivo scudetto i ragazzi dell'ex Luciano Spalletti non si risparmieranno in nessun modo.