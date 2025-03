Udinese – Nuove regole per le perdite di tempo: cosa cambia in campo

Cambiano alcuni aspetti relativi alle perdite di tempo. Andiamo a vedere cosa cambia nel regolamento che verrà applicato in futuro

Lorenzo Focolari Redattore 4 marzo 2025 (modifica il 4 marzo 2025 | 08:32)

Per chi ancora non ne fosse al corrente, è arrivato un nuovo cambiamento per quanto riguarda il regolamento di gioco attuale. Possiamo parlare di una specie di emendamento che aggiorna un aspetto su una regola di gioco.

In particolare stiamo parlando delle perdite di tempo e di come esse vengano sanzionate. Fino ad adesso nei minuti finali di tantissime partite, sono stati presenti episodi che hanno mirato a perdere tempo sotto ogni forma possibile. Questo cambiamento riguarda la condotta del portiere, dal momento che se l’estremo difensore trattiene il pallone in mano per più di 8 secondi, scatta la sanzione della perdita di tempo.

La regola vedrà come sanzione il calcio d'angolo per gli avversari. Un provvedimento impattante sul tempo di gioco e sulla condotta dei portieri che già dai tempi della melina è cambiata parecchio nelle norme.