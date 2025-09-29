News Udinese – Perenzoni sul banco degli imputati: i voti dei giornali

"È stato posizionato bene per quanto riguarda i due rigori, da qui la sua tendenza a fischiare troppo rapidamente. È stato salvato dal Var, che è un alleato fondamentale. La moviola ha confermato che la gestione dei cartellini è stata “corretta. I cartellini gialli a Piotrowski, Zaniolo e Ehizibue sono giustificati. Tuttavia, ci sono delle ombre sui due rigori: nel caso di Zaniolo-Laurientè , il Var ha giustamente modificato l’interpretazione e anche per il secondo (il piede di Walukiewicz colpisce il pallone) la decisione dell'arbitro è stata smentita. Giusta, invece, la scelta di non fischiare per la caduta in area di Thorstvedt : non è rigore”.

CORRIERE DELLO SPORT 5

"Perenzoni ha avuto una giornata difficile, considerando anche la rilevanza delle due OFR. Siamo favorevoli al Var, in televisione tutte le situazioni risultano chiare e manifeste. Tuttavia, è necessario definire i confini in modo chiaro, senza sentire commenti del tipo: “Eh, ma così è moviola”. Peccato, dato che la partita si era svolta non male e anche le decisioni disciplinari sono parse adeguate. Ad esempio, il cartellino giallo per Piotrowski (piede su Vranckx ma non da rosso). Revocato Il primo rigore revocato, anche in televisione, non è del tutto chiaro, da qui nascono dei dubbi: Laurienté anticipa di poco Zaniolo e non viceversa, così dicono da Lissone. OFR e rigore annullato. La situazione della seconda revoca è più comprensibile, soprattutto perché Perenzoni ha una visuale libera e frontale (anche il movimento della palla avrebbe potuto essere utile): Walukiewicz colpisce la palla con la punta e poi Solet accentua l’intervento, seconda OFR: rigore annullato. Regolare il piede sinistro di Palma tiene in gioco Berardi nel colpo di testa di Pinamonti nell’azione del primo gol.