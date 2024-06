Udinese | Pereyra si allena a Udine ma sullo sfondo c’è il River Plate

Il capitano sta completando la sua riabilitazione in un centro a Udine, anche se non è ancora stato trovato un accordo per il rinnovo

Riccardo Focolari Redattore 6 giugno 2024 (modifica il 6 giugno 2024 | 17:05)

Pereyra, nonostante i vari acciacchi fisici, è comunque rimasto uno dei leader della formazione bianconera. La stagione è ormai volta al termine, ma il capitano sta continuando la propria riabilitazione in quel di Udine. Delle foto infatti ritraggono il Tucu presso il centro MC Sport Performance per cercare di mettersi definitivamente alle spalle i problemi che l'hanno costretto a rimanere in panchina nelle due sfide salvezza contro Empoli e Frosinone.

L'argentino ha comunque messo a referto 4 gol e 4 assist in questa stagione tribolata. Il suo futuro è però ancora tutto da scrivere: il contratto infatti scadrà al prossimo 30 giugno. I dialoghi tra giocatore e società sono in corso, con le due parti che proveranno a capire se continuare insieme o meno anche nella prossima stagione. Sullo sfondo l'ipotesi di un ritorno in Argentina al River Plate.