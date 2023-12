News Udinese | Pereyra: “Adesso dobbiamo stare tutti insieme”

Ennesimo pareggio, stavolta agguantato dal doppio vantaggio. I bianconeri non riescono a trovare la vittoria in casa nemmeno in questa occasione e ora la classifica inizia a essere preoccupante. Errori di tenuta mentale che iniziano a essere ripetitivi, soprattutto in una gara che sembrava ormai in discesa. A rincuorare i tifosi ci ha pensato Pereyra.