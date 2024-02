Udinese, Pereyra torna in gruppo ma il futuro è segnato: le ultime news

Roberto Pereyra torna in campo per la sfida cruciale contro la Salernitana. Dopo tre turni di stop per infortunio, il talentuoso centrocampista argentino è pronto a scendere nuovamente in campo e dare il suo contributo alla squadra bianconera. Una squadra che si ritrova molto più coinvolta – rispetto alle previsioni – nella lotta per non retrocedere. Ed ecco il bisogno che c’è del Tucu: la sua abilità nel controllo di palla, la visione di gioco e la capacità di creare occasioni da gol lo rendono un elemento chiave nel centrocampo.