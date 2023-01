News Udinese – Pereyra preoccupa il team: le ultime sulle sue condizioni

Il capitano della squadra bianconera non è sceso in campo contro la Sampdoria per via di un infortunio. Le ultime sulle sue condizioni

Redazione

L'Udinese ha ripreso i lavori sui campi del Bruseschi in vista della prima giornata del girone di ritorno. Sicuramente non sarà facile ripetere lo stesso avvio fatto qualche mese fa che ha condotto la squadra a lottare per il primo posto. I giocatori, però, vogliono continuare a sorprendere e prendersi l'ultimo posto avvicinabile per l'Europa. La settima posizione va difesa con le unghie e con i denti, visto che riporterebbe i bianconeri lì dove mancano da tantissimo tempo. Proprio sul lavoro che si sta svolgendo sui campi d'allenamento ci soffermiamo, visto che in queste ore saranno osservate più da vicino le condizioni del capitano Roberto "El Tucu" Pereyra.

Il centrocampista ed esterno destro da quandoSottil ha iniziato ad allenare l'Udinese, non si è sentito molto bene nel corso della giornata di sabato (alla vigilia del match con la Sampdoria). Questo fastidio si è prolungato fino al giorno dopo dato che non è riuscito nemmeno a scaldarsi con i suoi compagni ed è rimasto in panchina per tutta la durata del match. Oggi verranno eseguiti dei lavori più approfonditi per poter scoprire quale effettivamente è il problema che lo ha costretto a rinunciare ad un partita importante come quella di domenica alle 12:30. Andiamo a vedere se riuscirà a rientrare per il prossimo incontro (lunedì sera contro il Verona).

Ad oggi non abbiamo ancora nessuna certezza sul possibile rientro di un giocatore fondamentale come Pereyra. Maggiori indicazioni arriveranno proprio da questi giorni sui campi d'allenamento del Bruseschi. La condizione del fantasista verrà controllata e monitorata costantemente. Si spera che l'argentino possa tornare il prima possibile a difendere la maglia della squadra bianconera.