News Udinese | Pereyra prova il recupero in extremis: domani in gruppo

Tra gli infortunati c'è Pereyra, che contro l'Empoli non è riuscito nemmeno a fare qualche minuto di riscaldamento. Si sta lavorando per riaverlo almeno per la panchina e come ha specificato mister Cannavaro in conferenza stampa, il Tucu rientrerà in gruppo domani per la rifinitura, starà poi allo staff tecnico stabilire quanti minuti avrà a disposizione. Difficile però vederlo dal 1'.