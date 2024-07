News Udinese – Pereyra saluta Udine: “Un onore difendere questa maglia”

"Ciao ragazzi, oggi mi tocca lasciare la città, lasciare amici e più di una amicizia sono diventati famiglia per me. Non ho parole per descrivere come avete trattato alla mia famiglia e a me sarete sempre con me. Vi auguro il meglio a tutti voi e hai nostri tifosi continuate a sostenere la squadra come avete fatto sempre, calciatore e dirigente passano ma voi rimanete a vita. L'Udinese siete voi. Volevo ringraziarvi a tutti voi magazzinieri, fisioterapista e medici, nutrizionista cuochi e cameriere, staff tecnico e DS che sono passati. Alla gente di pulizia e alla società per questi anni vissuti. A miei Compagni di squadra che questo ultimò anno stato difficile ma ce la abbiamo fatta, stato un onore lottare con voi e difendere questa maglietta. E si me dimentico di qualcuno anche a te ti ringrazio non sono lucido per scrivere così tanto ma qualcosa è venuto fuori. Grazie di cuore, forza udinese, mandi TUCU". In conclusione, ecco le dichiarazioni di Gianluca Nani sul mercato <<<