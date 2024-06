News Udinese / Pereyra verso l’addio: segnali poco incoraggianti

Il Tucu non è considerato un elemento indispensabile per la rosa del futuro: offerte da Besiktas e Brasile

Pereyra è sempre più lontano dall'Udinese. Le riflessioni di questi giorni che non stanno portando a un affondo da parte dei bianconeri. Il Tucu è considerato un elemento importante, ma non indispensabile neanche da Kosta Runjaic. L'ormai ex capitano è in scadenza di contratto e in questi giorni le parti hanno valutato la possibilità di continuare insieme, ma in questo momento i segnali continuano ad essere negativi.