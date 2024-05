Notizie Udinese | Perez: “Abbiamo quattro finali da disputare”

L'Udinese è per la prima volta dopo tantissimi anni in lotta per la retrocessione. L'attuale diciottesima posizione condannerebbe i bianconeri alla Serie B, ma c'è ancora speranza. Infatti, prima della conclusione del campionato mancano, oltre all'imminente gara casalinga con il Napoli, i tre scontri diretti con Lecce, Empoli e Frosinone. Dopo il punto conquistato sul difficile campo di Bologna, ora sarà importante fare risultato anche con un'altra tra le squadre ancora in lotta per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione.