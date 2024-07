Udinese | Perez ancora a parte: insieme a lui Silvestri e Kristensen

Nella doppia seduta di oggi a Bad Kleinkirchheim mister Runjaic ha avuto quasi tutto il gruppo a disposizione. Manca ancora qualche elemento come Nehen Perez, che dopo aver svolto esercitazioni differenziate in mattinata, nel pomeriggio ha lavorato anche con i compagni. Il fastidio alla caviglia si sta risolvendo, poi tornerà ufficialmente in gruppo.