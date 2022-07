News Udinese | Perez arriva, Silvestri non si muove: rassegna stampa

Anche dal ritiro in Tirolo, la dirigenza bianconera sta continuando il suo lavoro sul mercato e il DS Marino sta cercando senza sosta dei calciatori da acquistare e da cedere. Proprio in merito alle entrate, ci sarebbero delle importanti novità in casa Udinese. La prima, riguarda la trattativa con i Colchoneros per il ritorno in bianconero di Nehuen Perez. Non perdiamoci in chiacchiere e scendiamo nei dettagli <<<