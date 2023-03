News Udinese – Perez convocato dall’Argentina Campione del Mondo

Il team bianconero si prepara per il prossimo incontro di campionato, nel frattempo arrivano delle importanti novità dalla nazionale argentina

La squadra guidata da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. Dopo l'ennesimo pareggio, i bianconeri sono consapevoli che non possono sbagliare il match se si vuole restare aggrappati alle poche speranze europee. La partita contro l'Empoli sarà tutt'altro che semplice, visto che lo Stadio Castellani si pronostica come una vera bolgia proprio per aiutare i liguri a raggiungere i tre punti che mancano da troppo tempo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le info sui prossimi convocati dell'Argentina visto che proprio ieri sono arrivate le convocazioni che interessavano da vicino ben due giocatori della rosa bianconera. Scopri se Nehuen Perez e Roberto Pereyra sono stati convocati per le prossime amichevoli.

Sorpresa Nehuen Perez per l'Argentina Campione del Mondo guidata dal CT Scaloni. C’è anche il centrale bianconero tra i 35 convocati dal c.t. Lionel Scaloni, per le amichevoli dell’Argentina contro Panama e Curaçao, le prime due sfide da campioni del mondo in carica per Messi e compagni. Sono sette i calciatori che giocano in Serie A, convocati nell’Argentina: Nehuen Perez dell’Udinese, gli juventini Paredes e Di Maria, il romanista Dybala, il fiorentino Nico Gonzalez e i due interisti Lautaro e Valentin Carboni. Per la Seleccìon la prima volta dopo la finale in Qatar, sarà il 23 marzo, quando l’Argentina affronterà Panama allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il 28 dello stesso mese, ma a Cordoba, il match contro Curaçao. Pereyra non convocato.

Prestazione sontuosa — Prestazione matura quella del centrale argentino ieri sera al Gewiss. Dopo l'infortunio alla testa nel primo tempo, che poteva condizionare la gara, Perez è tornato in campo ed è stato autore di una prova pregevole sia in marcatura che in anticipo. Non concede mai la profondità sul largo a Maehle e in mezzo all'area è decisivo al 26' allungando la gamba su de Roon. Scaloni gongola.