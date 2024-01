News Udinese | Ag. Perez: “E’ lusingato dall’interesse del Napoli”

Federico Raspanti, agente di Nehuen Perez, ha fatto il punto sull'interesse del Napoli, ai microfoni di Radio CRC. "Napoli? Non ci sono ancora certezze ma la verità è che c'è un interesse concreto, ma si attendono sviluppi. C'è stato un interessamento per il ragazzo anche da parte di altri club italiani come Fiorentina e Milan, ma non c'è alcuna certezza, si attende di capire il futuro del ragazzo. L'interesse del Napoli è reale e concreto, ma non posso sbilanciarmi sulla trattativa."