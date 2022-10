Udinese | Perez scoperto goleador: ora sogna il Mondiale con l’Argentina

Il difensore bianconero sta impressionando per rendimento in questo avvio di stagione. Adesso aspetta la chiamata di Scaloni

Redazione

Una delle sorprese più piacevole di questo avvio di stagione dei bianconeri è Nehuen Perez. Il difensore argentino, tornato in Italia in estate dopo la parentesi con l'Atletico, sta dimostrando, nonostante l'età, di essere già un leader della formazione allenata da Andrea Sottil. In più, nelle ultime settimane, si sta pure riscoprendo goleador: un gol in campionato e una doppietta in Coppa Italia per convincere Scaloni. Nehuen Perez spera che i tre gol possano incidere positivamente per lui in ottica Nazionale, così da rientrare tra i 25 che prenderanno parte al Mondiale.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello sport ha rivelato che domenica alla Dacia Arena ci sarà Walter Samuel, collaboratore fidato di Scaloni, per visionarlo dal vivo. La rosea ricorda inoltre che Perez è da sempre considerato in patria un predestinato. L'Atletico Madrid lo ha portato in Europa dall’Argentinos Juniors nel 2019 girandolo prima al Famelicao e poi al Granada e quindi all’Udinese che ci ha creduto più di tutti, acquisendolo a fine agosto. Altro colpo di spessore per Marino che per l'ennesima volta sembra aver fatto centro.

Perez: sogno Mondiale — Il centrale bianconero è stato una presenza fissa nelle nazionali Under 17 e 20 dell'Argentina, ora ha guadagnato la fiducia di Scaloni che lo ha fatto debuttare contro l'Honduras il 24 settembre. In un ruolo dove storicamente l'Albiceleste, Perez pare un'alternativa affidabile al Cuti Romero. Per lo sprint finale che conduce al Qatar a metà novembre, ora il difensore porta in dote anche i tre gol appena segnati tra campionato e coppa Italia. Nell'ultimo mondiale della Genaracìon Dorada, quella di Messi e Di Maria, vorrebbe esserci anche lui, dove troverebbe gli amici Molina, De Paul e Musso, tutti nazionali argentini che il prestigio se lo sono costruiti innanzitutto con la maglia dell'Udinese. Pereyra, invece, che pure meriterebbe la chiamata, difficilmente andrà ai Mondiali.