Notizie Udinese | Perez titolare con l’Argentina in un nuovo ruolo

Il centrale bianconero ha giocato tutti i 90' minuti contro El Salvador in una posizione che in campionato non ha mai ricoperto

Riccardo Focolari Redattore 23 marzo - 15:52

Altra notte, altre partite con i campo i giocatori dell'Udinese. Oggi è stato il turno di Nehuen Pérez che é sceso in campo da titolare nella vittoria in amichevole dell'Argentina su El Salvador. Il classe 2000 dell'Udinese é stato schierato come terzino destro in una difesa a quattro ed è rimasto in campo per tutta la partita.

Una posizione insolita per il friulano che però ha dato prova della sua incredibile duttilità. Il match è stato risolto dalle reti di Lo Celso, Fernández e Romero. In campo da titolare anche l'ex Udinese De Paul, mentre un'altra vecchia conoscenza bianconera come Molina é entrato in campo nella ripresa.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.