Notizie Udinese, Perez top di reparto: ufficiale il ritorno in nazionale

Nehuen Perez è ufficialmente un top di reparto per il nostro campionato e soprattutto per l'Udinese. Il calciatore argentino attraverso prestazioni convincenti in fila sta continuando a conquistare fiducia e soprattutto l'interesse dei migliori team di tutta Europa. Proprio in questi minuti è arrivato il massimo riconoscimento per un calciatore come l'ex Atletico.