Udinese – Nehuen Perez o Marvin Zeegelaar: la scelta di Cioffi

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Il tecnico cerca di fare il punto della situazione e prendere i giocatori

Il prossimo incontro è alle porte e il tecnico bianconero Gabriele Cioffi non accetta nessun tipo di calo di concentrazione, si vuole giocare una partita al massimo e soprattutto dettata da poche disattenzioni. Per il momento la situazione non è delle migliori, dato che bisogna stare al passo con i recuperi di determinati giocatori che a poche ore dal match ancora non si sa se saranno pronti oppure alzeranno bandiera bianca. Tra questi c'è anche Nehuen Perez che dopo un mese difficile con il suo team sta provando in tutti i modi a rientrare per questo finale di stagione. Il ballottaggio con Marvin Zeegelaar è apertissimo ed ecco cosa potrebbe fare il tecnico bianconero.

Tuttosport

Secondo uno dei maggiori quotidiani sportivi in Italia il giocatore che rileverà la maglia da titolare per questo pomeriggio dovrebbe essere l'olandese. La squadra è pronta per poter dare tutto e di conseguenza anche Zeegelaar vorrà riscattare le sue ultime prestazioni che sono state tutt'altro che da ricordare. Anche contro il Cagliari un suo pasticcio difensivo è costato lo svantaggio (momentaneo) alla società bianconera. Se da una parte c'è il quotidiano torinese che la pensa in un modo, dall'altro c'è la Gazzetta. Ecco cosa scrive il giornale, sul titolare dell'out di sinistra.

La Gazzetta dello Sport

Il pensiero non cambia e salvo clamorosi imprevisti il ballottaggio lo dovrebbe vincere sempre l'ex Watford. Il difensore argentino partirà (di nuovo) dalla panchina e chissà che questo pomeriggio non ci possa essere spazio per un suo ritorno. Al momento la situazione non è delle più semplici, ma tutto è ancora in una continua evoluzione. Non perderti i dettagli in vista di un match che potrebbe valere tantissimo ai fini della classifica. Le due squadre hanno obiettivi opposti, ma entrambe vogliono fare molto bene. Non farti raccontare la partita e scopri come vedere il prossimo incontro: i dettagli <<<