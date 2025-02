Udinese – Periodo altalenante ma comunque positivo: l’analisi

Tolti i momenti no possiamo dire che in linea di massima negli ultimi due mesi, l'Udinese ha dimostrato di saper essere una squadra solida e ben organizzata, capace di mettere in difficoltà anche le big del campionato. Il gioco espresso è stato spesso apprezzato per la sua fluidità e concretezza, con azioni offensive ben costruite e una difesa attenta e compatta.